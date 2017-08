Dieci anni di Piano&Jazz

Dal 30/08/2017 al 03/09/2017 a Ischia

Dal 30 agosto al 3 settembre 2017 andrà in scena ad Ischia, presso l’Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno, la decima edizione del Festival Piano e Jazz.

Un festival del cuore, dedicato quest’anno alla memoria di Gaetano Altieri, il barone del Jazz che, con un’innata passione per la cultura e per il bello, fortemente volle creare e dare forza a questa splendida realtà sull’isola d’Ischia, che pure tanto amava.

Gli amici Tony Conte ed Enrico De Marinis hanno messo insieme un programma splendido per l’edizione del decennale.

Si inizia il 30 agosto; l’apertura in bellezza con un piano solo dell’eccezionale musicista ed intrattenitore Stefano Bollani; e si continua il 31 agosto, con un duo al femminile di grande classe: il pianoforte di Rita Marcotulli insieme alla calda vocalità di Maria Pia De Vito.

I tre giorni settembrini non sono da meno: l’1 si esibiranno Gino Paoli e Danilo Rea, che regaleranno brani del repertorio classico napoletano in chiave jazz; non mancheranno, certamente, alcuni graditissimi masterpieces di Paoli, rivisitati dalla maestria e dalla raffinatezza di Rea.

Il 2 potremo applaudire l’omaggio a Duke Ellington del grande pianista Enrico Pieranunzi e del sopraffino sassofonista Rosario Giuliani.

Chiusura in Piazza Santa Restituta – sempre a Lacco Ameno – la sera del 3 settembre, con l’esibizione, ad ingresso gratuito, della Tribunal Jazz Band, un originale ensemble di professionisti del Foro, appassionati di musica.

Previsto anche un abbonamento alle quattro serate a prezzo preferenziale.

I concerti iniziano tutti alle 21.30.

www.pianoejazz.it

Pubblicata il 29/08/2017