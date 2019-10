Danilo Rea piano solo, omaggio a Fabrizio de André al Teatro Acacia per Napoli Jazz Winter 2019

Il 07/11/2019 a Napoli

NAPOLI JAZZ WINTER 2019

Giovedì 7 Novembre ore 21,30

Teatro Acacia- Via Tarantino 10 – 081.5563999

DANILO REA piano solo

Omaggio a Fabrizio De Andrè

Sono trascorsi vent’anni dalla scomparsa di Faber e uno dei migliori pianisti di oggi, Danilo Rea, propone il suo personale omaggio, in un’ interpretazione unica per piano solo.

“A tribute to Fabrizio De Andrè” resta una tra le più originali, ma nel contempo sensibile e fedele, elaborazioni del prezioso lascito del cantautore genovese.Il live rappresenta un’ occasione unica, per ascoltare la versione sempre rinnovata di brani celebri come La canzone di Marinella, La canzone dell’amore perduto, Via del campo, , Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, Il Pescatore e Bocca di rosa. Il tributo arricchisce la struttura musicale delle canzoni di arrangiamenti inediti, spaziando dal jazz alla classica, dal gospel alla ballad.

Ora entrambi i mondi, quello del jazz e quello della canzone d’autore, si fondono magicamente in questo tributo.

Il live interamente dedicato al cantautore genovese che morì prematuramente nel 1999 e che divenne famoso grazie alle innumerevoli canzoni che spesso riguardavano i soggetti marginali e i dimenticati della società, con testi che oggitrovano posto nei libri scolastici.

Spogliate dal significato effettivo della parola, le canzoni di De Andrè diventano l’ideale ispirazione per la grande forza creativa di Rea che qui si muove fra brani intramontabili come “Bocca di Rosa”e “La Canzone di Marinella”, intense ballate struggenti (“Caro Amore”, “La Stagione del tuo Amore”), al blues e allo swing sincopato (“La Ballata Dell’Amore Cieco”) per arrivare persino a passaggi di puro free jazz (“Girotondo”).

Ne scaturisce un magnifico tributo alle canzoni di De André

traboccante di melodia e di tecnica straordinaria, un lavoro del tutto personale e originale e che offre l’opportunità al mondo di conoscere due dei più importanti artisti italiani:

Danilo Rea e Fabrizio De Andre

Poltrona Gold numerata €. 20,00 + prev.

Poltrona Numerata €. 15,00 + prev.

Galleria non numerata €. 12,00 + prev.

Prevendite abituali circuito GO2 ;

081.5564726 – 081.7611221 -

081.5568054 – 081.5294939

on line su www.go2.it

Pubblicata il 22/10/2019