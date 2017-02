DANIEL KARLSSON trio per Otto Jazz Club

Il 05/02/2017 a Napoli

L’ Associazione Culturale OTTO JAZZ CLUB Domenica 5 febbraio 2017 alle ore 19 apre la 31° Stagione Concertistica nella Sala dell’ Antico Refettorio dell’ Hotel San Francesco al Monte, dalla Svezia, per la prima volta a Napoli – Unica data in Campania con il concerto di DANIEL KARLSSON trio e la presentazione del CD ” DING DONG”.

Sin dal suo debutto nel 2013 con l’album Das Taxibåt, il Daniel Karlsson Trio si è rapidamente affermato come una delle costellazioni più interessanti del jazz svedese. Soprattutto quando poi il secondo album Fusion for Fish, uscito meno di un anno dopo, ha vinto tutto ciò che era possibile vincere per quell’anno: il Grammy Award, lo Jazzkatten, premio assegnato dalle redazioni della Televisione di Stato Svedese, e il Golden Disc della storica testata musicale OJ.

In questo loro quarto album in studio il Daniel Karlsson Trio ha preso una strada ancora più moderna, raffinata e personale. Come i tre precedenti, Ding Dong è composto solo da brani originali ultra-hip scritti dal prolifico pianista e compositore Daniel Karlsson. Il disco è stato registrato nel corso di due session separate nel 2016, entrambe effettuate con lo studio mobile sull’isola di Runmarö, nella sua Concert Hall. La prima in una buia notte dopo la vigilia di Capodanno, mentre una tormenta di neve imperversava su tutto l’arcipelago di Stoccolma e quindi anche sull’isola. Il contrasto non sarebbe potuto essere maggiore con la seconda, registrata sei mesi dopo, sempre sull’isola di Runmarö, in lunghe e luminose notti di mezza estate. Per il lancio di Ding Dong il trio sarà impegnato in una tournée in Germania, Austria e Italia.

DANIEL KARLSSON TRIO: Daniel Karlsson, pianoforte, sintetizzatori, mellotro, Christian Spering, contrabbasso e tar shehnai/ Fredrik Rundqvist, batteria e percussioni

Hotel San Francesco Al Monte (sala del Refettorio)

Corso Vittorio Emanuele 328 Napoli

Info e prenotazioni : 081/5515108 – 334/8140070 mail: ottojazzclub@hotmail.com

TUTTE LE ATTIVITA’ CULTURALI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SONO IN MEMORIA DEL FONDATORE ENZO LUCCI

Pubblicata il 04/02/2017