DAMIEN RICE, CHARITY SHOW al Teatro Acacia

Il 19/05/2017 a Napoli

DAMIEN RICE COLLABORA AL PROGETTO DI ESCIF “BREATH”

Concerto di beneficenza

www.breathproject.it

VENERDI 19 MAGGIO 2017

NAPOLI – TEATRO ACACIA

Prezzi biglietti:

Platea Gold numerata: € 45,00 + diritti di prevendita

Platea numerata: € 35,00 + diritti di prevendita

Galleria: € 25,00 + diritti di prevendita

Damien Rice si unisce allo street artist Escif in occasione del lancio del progetto “Breath” il 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di Mercoledì 15 febbraio su www.ticketone.it e su www.breathproject.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Damien Rice si esibirà per la prima volta a Napoli per un concerto focalizzato sul lancio del progetto di Escif, che creerà una batteria vivente sul fianco di una montagna brulla, il Monte Olivella. La vendita dei biglietti del concerto, così come un crowdfunding, sosterranno economicamente il progetto.

Breath ha l’obiettivo di riforestare l’Olivella, una montagna alta 1.000 metri, che ha subito una deforestazione parziale che ancora oggi causa inondazioni nelle aree circostanti. L’installazione prevede la piantumazione di 5.000 alberi sulla montagna. La visione di Escif è di realizzare un enorme disegno organico di una batteria, che simboleggia il rinnovamento e la rigenerazione di se stessa. Dal mare alle città circostanti, la visibilità del disegno mostrerà la ciclicità delle stagioni, espressa attraverso i colori cangianti e la presenza o l’assenza delle foglie. È un monito a tutti che la natura, proprio come le batterie del telefono, ha bisogno di una ricarica per funzionare correttamente.

Damien Rice ed Escif hanno collaborato di recente alla creazione dei disegni utilizzati per la copertina ed il booklet dell’ultimo album di Damien Rice, “My Favourite Faded Fantasy”.

Pubblicata il 14/02/2017