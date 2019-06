Dal 20 giugno al 27 luglio ritorna il Pozzuoli Jazz Festival, X edizione

Dal 20/06/2019 al 27/07/2019 a Pozzuoli

Torna il Pozzuoli Jazz Festival, giunto alla sua X edizione.

Eventi di grande musica, ambientati in suggestive locations dei Campi Flegrei, promuoveranno la collaudata e vincente sinergia tra storia, natura, arte e territorio che il Direttore Artistico del festival, Antimo Civero ha sempre tenuto a mente come core item

della manifestazione.

Apertura in grande stile, il 20 giugno con il New Quartet di Gege’ Munari, una leggenda della storia jazz italiana ed internazionale.

Il Castello e le Terme di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, l’Acropoli e l’Antro della Sibilla a Cuma diventeranno i palcoscenici che ospiteranno gli altri grandi nomi di questa edizione: Enrico Pieranunzi, l’Uneven Quartet di Stefania Tallini, Filippo Vignati e Giovanni Guidi.

Panorami mozzafiato a Torrefumo al Monte di Procida, verde a perdita d’occhio ai Laghi di Lucrino ed Averno ed una full immersion nella natura al Parco dei Fondi di Baia.

Non mancheranno eventi in prestigiose e panoramiche locations private, come il Cala Moresca a Capo Miseno, la Villa Edelweiss al Fusaro, la Villa Matarese al Monte di Procida e le vigne di Cantine Averno, tanto per citarne alcune.

I clubs offriranno spazio ai giovani talenti della zona che, esibendosi, potranno far conoscere il loro talento.

Per maggiori informazioni circa la programmazione e la prevendita dei biglietti, Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della manifestazione www.pozzuolijazzfestival.it

Pubblicata il 12/06/2019