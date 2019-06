Dado Moroni e Luigi Tessarollo sabato 29 giugno presentano all’O'Live Jazz Fest di Cavaion Veronese, sul Lago di Garda “TALKING STRINGS”, concerto di alto livello in cui i due jazzman eseguono dal vivo il loro cd omonimo, presentato recentemente con gran successo in molti Festival e Rassegne come ad Umbria Jazz, al Blue Note e al Pescara Jazz.