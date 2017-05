Il 19/05/2017 a Torino

Piazza dei mestieri

Venerdì 19 Maggio 2017 ore 22.00

Via Jacopo Durandi 13, Torino

DADO MORONI – LUIGI TESSAROLLO DUO

Talking strings

Dado Moroni Piano

Luigi Tessarollo Chitarra

Dado Moroni e Luigi Tessarollo presentano ufficialmente a Torino Venerdì 19 Maggio il cd “Talking Strings”, nell’ambito della rassegna “I suoni della Piazza” di Piazza dei Mestieri. Il lavoro discografico prodotto dall’Abeat Records e appena pubblicato è stato presentato in anteprima con grandissimo successo al Festival di Umbria Jazz Winter e al Blue Note di Milano.

In un viaggio virtuale nel magico repertorio dell’American Songbook Dado e Luigi interpretano le composizioni più belle e indimenticabili di personaggi come George Gershwin, Duke Ellington, Richard Rodgers, Jerome Kern, Irving Berlin… filtrate attraverso le personali esperienze per un mix fresco, attuale e soprattutto imprevedibile come nella migliore tradizione dell’improvvisazione jazzistica.

Pubblicata il 12/05/2017