Dado Moroni e Luigi Tessarollo al Jazz Club di Bergamo

Il 18/05/2019 a Bergamo

Due tra i più apprezzati jazzisti italiani del momento Dado Moroni al pianoforte e Luigi Tessarollo alla chitarra sabato 18 maggio presentano al Jazz Club di Bergamo il loro nuovo cd TALKING STRINGS, concerto di alto livello in cui i due jazzman eseguono dal vivo il loro cd omonimo, già presentato con gran successo in molti Festival e Rassegne, come ad Umbria Jazz o al Blue Note.

Dado, pianista d’ineguagliabile sensibilità e competenza, grande ammiratore e conoscitore della chitarra jazz e Luigi, profondo estimatore del grande Jim Hall e al quale non a caso, già nel 2002, fu commissionato dall’etichetta discografica DDQ un cd con Stefano Bollani su Evans e Hall, offrono, in un contesto attuale e personale, la loro concezione e interpretazione del rapporto tra pianoforte e chitarra, basato sulla qualità e l’intensità del messaggio musicale.

In un viaggio virtuale attraverso il repertorio magico dell’American Songbook Dado e Luigi interpretano le composizioni più belle e indimenticabili di grandi compositori come George Gershwin, Duke Ellington, Richard Rodgers, Jerome Kern, Irving Berlin reso unico attraverso le loro esperienze personali per un mix fresco, attuale e soprattutto imprevedibile, come nella migliore tradizione dell’ improvvisazione jazz.

