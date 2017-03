DAAM “R.R.R.” Release party after show DayKoda DJ al Carmen Town

Il 16/03/2017 a Brescia

Giovedi’ 16 marzo 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presentano

DAAM “R.R.R.” Release party

after show DayKoda DJ

DAAM presentano “R.R.R.” (aka Riot Rome Riot) secondo lavoro per la giovane band bresciana, tra le più originali, progetto che unisce musica, arte e teatro, tra elettronica, Jazz e sperimentazione tutt’altro che scontata.

I DAAM sono:

Bruno Vandyke (art director, performer and singer),

Davide Serpico (electronic composition, guitarist and production),

Matteo Gualeni (electronic composition, drummer and production).

R.R.R. Ep uscito nei primi mesi del 2017, è stato scritto e prodotto dai DAAM, mixato da Stefano Moretti aka Sender/Pink Holy Days in quel di Berlino e masterizzato da Jo Ferliga degli Aucan, sono nel roster dell’agenzia Volume Up di Ercole Gentile e Marco Obertini.

DAAM dicono di R.R.R.

R.R.R. (aka Riot Rome Riot) una faziosa propaganda rivoluzionaria, un tumulto che lascia solo vinti in una nebbia di Lachgas.

R.R.R. sguardo all’alieno -all’alloctono- come muta-forma che si plasma, cambiandosi filtro di Snapchat.

R.R.R. risuona fra le fiamme d’un incendio. Nessuno che urla, nessuno che scappa e nessuno che ci viene a salvare.

ingresso libero

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 13/03/2017