Craig Hartley Trio @ Music Art

Il 31/03/2017 a Napoli

Venerdì 31 marzo il pianista americano Craig Hartley tornerà a calcare le scene del Music Art, l’associazione culturale di Mergellina, che è ormai punto di riferimento abituale per gli amanti del Jazz.

Hartley, per la seconda volta al MA, è un artista completo, in quanto è produttore, compositore, arrangiatore e musicista. La sua formazione musicale e pianistica include la laurea alla Manhattan School Of Music, mentre studia con autentiche leggende del jazz come Jackie Mclean.

Si esibisce inoltre con grandi nomi come Anthony Braxton ed Eddie Henderson.

Nel 2016 vede la luce il suo terzo album, che viene recensito in maniera entusiastica dalla critica musicale americana e rientra tra i primi migliori venti album jazz del 2016 nella classifica del New York Observer.

Come produttore musicale, Hartley ha curato spettacoli dal vivo, film e mostre d’arte, nonché alcuni eventi di altissimo livello, che prevedono l’alta moda abbinata all’arte ed agli effetti speciali in video.

Ha fatto tournée internazionali e si è esibito in prestigiosi contesti in Svizzera, Italia, Giappone. La sua musica è stata utilizzata come colonna sonora di alcune mostre d’arte a New York, Beijing e Mosca.

Il contrabbassista Giuseppe Venezia, nasce a Bernalda (MT) nel 1982.

Collabora in diverse formazioni, spaziando tra i generi musicali, dal cool jazz al dixieland, passando per il manouche e l’hard bop.

Parallelamente all’intensa attività concertistica, si dedica allo studio della musica classica, frequentando il Conservatorio E.R Duni di Matera.

Prende parte ad alcuni importanti festival di jazz manouche e segue una masterclass in Olanda con il chitarrista gitano Lollo Meier, con il quale si esibisce anche in svariati concerti.

Con la formazione Les Manuages partecipa al concorso IJT Indicazione Jazzistica tipica e vince il primo premio bel 2008.

Nel 2011 esce il suo primo disco come band leader, intitolato Let The Jazz Flow.

Insegna contrabbasso jazz presso la High Music Academy di Taranto e presso l’Accademia della Musica e del Suono di Montalbano Ionico.

Ha suonato con molti artisti affermati della scena internazionale, nei più noti locali jazz italiani ed internazionali e in rassegne famose come il Peperoncino Jazz Festival, il Tuscia in Jazz e il Marigliano in Jazz.

Non ultimo, anche il versatile batterista Elio Coppola, che inizia a 12 anni a studiare musica e, unendo la sua predisposizione naturale alle lezioni frequentate, arricchisce la sua carriera con prestigiosi riconoscimenti. Partecipando alle clinics della Berklee School che si tengono nel mese di luglio a Perugia durante il festival di Umbria Jazz, ottiene una borsa di studio con la quale partecipa al corso completo di studi della prestigiosa università della musica americana a Boston.

Di ritorno dalla proficua esperienza statunitense, suona in vari festival jazz, raccogliendo consenso ed apprezzamento ovunque si esibisca. Prende parte a diverse manifestazioni musicali all’estero, avendo così modo di incontrare il pianista americano Emmet Cohen. Insieme a lui ed al contrabbassista Giuseppe Venezia incide il suo primo disco da leader, che viene presentato in alcuni luoghi simbolo degli Stati Uniti ed in vari jazz club.

Molto attivo a livello concertistico, suona in contesti differenti e collaborando con tantissimi musicisti italiani e stranieri.

Il presidente dell’associazione Ennio Forte, il direttore artistico Giuseppe Reale e sua moglie Hermina, con l’aiuto del poliedrico membro del direttivo Giuseppe De Lollis ci aspettano per una serata all’insegna della buona musica…preceduta da un break enogastronomico.

Un appuntamento davvero imperdibile…

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 29/03/2017