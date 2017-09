Carolina Childhood Release Party al Carmen Town

Il 29/09/2017 a Brescia

Venerdì 29 settembre 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

Carolina

Childhood Release Party

Carolina Faroni in arte Carolina*. Childhood è un album totalmente indipendente che non si appoggia a nessuna etichetta discografica, in tal senso, infatti, è autoprodotto e auto distribuito grazie ai fondi raccolti attraverso una campagna di crowdfunding. Con questo primo album Carolina ha voluto fare un’esperienza a 360 gradi seguendo in prima persona tutto il processo di produzione dalla raccolta fondi fino alla distribuzione, passando per la scrittura, la registrazione, l’editing e, infine, il mix e il master, in questo modo ha potuto capire cosa comporti davvero fare un album.L’album è composto da 10 tracce in inglese (la lingua che ha accompagnato la sua formazione musicale sin da quando era molto piccola: Carolina ha sempre cantato in inglese, all’inizio era High School Musical, poi Joss Stone e adesso Frank Ocean) è molto incuriosita e affascinata dall’idea di lavorare con l’Italiano in futuro, ma aspetta il momento giusto. Le sonorità si ispirano principalmente agli anni Settanta, al Soul e al Pop, ma se nella prima parte dell’album queste influenze sono più chiaramente presenti, nella seconda incontriamo suoni più sperimentali figli dell’interesse per il neosoul e artisti come Frank Ocean, Solange.Il titolo dell’album, come detto, è Childhood, infanzia. Il progetto infatti si ispira alla spontaneità, alla leggerezza, alla sperimentazione, al gioco e, più in generale, a quel lungo periodo della sua vita che ha fatto nascere in lei la passione e l’amore per la musica e che in un certo senso con questo album ha raggiunto la maturità. Childhood è l’album delle prime volte ed è la più grande prima volta di tutte.

*per titoli o riferimenti a Carolina come artista non utilizzare il cognome

dalle 21.30

Ingresso Libero

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 27/09/2017