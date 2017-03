CARMEN TOWN presenta OTTAVIA BROWN live

Il 23/03/2017 a Brescia

Giovedi’ 23 marzo 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

OTTAVIA BROWN

live

OTTAVIA BROWN, nome d’arte, ispirato con poetica ironia ai nomi americanizzati degli artisti italiani squattrinati che approdavano nella tanto sognata America agli inizi del ‘900 per realizzare sogni e speranze e’ una cantante e illustratrice con la passione per il blues, per il jazz e per lo western-swing d’oltreoceano.

Nel 2015 prende forma l’album INFONDO: dieci brani inediti per un viaggio a metà strada tra musica e illustrazioni (come dice la stessa Ottavia, “nel momento della composizione prima nascono i disegni, poi arrivano le mie canzoni”): un piccolo mondo di carta dove ogni brano è legato al successivo come sfogliando pagine di una favola noir.

Le dieci canzoni prendono vita all’interno di una storia che esorcizza paure e desideri, così com’è il ruolo stesso della fiaba nel contesto letterario e illustrativo, attraverso la simbologia che le è tipica: eroi, antieroi, boschi e la maschera della Muerte, feticcio messicano ripreso nel libretto illustrato.

Le sonorità si affacciano sul panorama swing italiano anni 50 omaggiando Alberto Rabagliati con il brano Abbassa la tua radio, contaminate da suoni e atmosfere folk-rock e da suggestioni da soundtrack noir/pulp.

INFONDO uscito su tutte le piattaforme digitali il 23 settembre e’ il disco su cui OTTAVIA BROWN ha costruito lo spettacolo Live 2016 – 2017

Ascolta “Infondo” su #spotify

http://bit.ly/OttaviaBrownSpotify

“Il mio cuore va e lo perderò”

Directed by Marco Cremonini – Videocremo

Su Facebook e su Youtube:

FB https://goo.gl/m3taci

YT #HD Video https://youtu.be/J8M7uQs2RCs

Canale YouTube http://bit.ly/OttaviaBrownYT

Web www.ottaviabrown.com

ingresso libero

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 22/03/2017