Canzone d’autore firmata Biella Festival

Dal 13/10/2017 al 14/10/2017 a Biella

Venerdì 13 e sabato 14 ottobre, ritorna il tanto atteso appuntamento con il Biella Festival, anche quest’anno nella prestigiosa e storica sede Jazz Club (Corso del Piazzo, 29, ore 21,15). A condurre entrambe le serata l’immancabile Manuela Tamietti. E mentre la serata di venerdì 13 sarà dedicata al fortunato Biella Festival Musica Video 2017, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, sabato 14 sarà la volta della 19a edizione del Biella Festival Autori e Cantautori 2017.

“In un contesto generale che sta sempre più penalizzando la cultura e lo spettacolo” ha detto il direttore artistico Giorgio Pezzana “ l’Associazione Artistica AnniVerdi guarda avanti e lavora al rinnovamento. Se la 19a edizione della sezione riservata agli autori ed ai cantautori già sta pensando con soddisfazione al traguardo dei vent’anni, la seconda edizione della rassegna riservata ai video musicali rappresenta la dimensione più nuova della diffusione della musica, un futuro già presente. La ”cultura produttiva”, che da più parti viene caldeggiata, è un delirio politico che cerca goffamente di porre rimedio a desolanti vuoti istituzionali. Noi facciamo musica. Non riteniamo sia nostro compito occuparci di altrui incompetenze ed assenze”.

Torna anche l’appuntamento con il progetto “Una finestra sul mondo” che anche quest’anno vedrà artisti stranieri emergenti di area indipendente sul palcoscenico di Biella Festival. Ospiti di questa edizione saranno Chiara Dubey e Marisa Johnson. Chiara Dubey cantante e musicista svizzera che risiede e studia a Zurigo, ha già rappresentato due volte il proprio paese all’Eurovision Contest Song (il vecchio Eurofestival); Marisa Johnson, è un’artista olandese di Amsterdam che ha frequenti impegni artistici negli Stati Uniti (ha cantato con Andrea Bocelli a Las Vegas ed ha aperto la serata di Enrique Iglesias alla Casa del Blues).

Sette i finalisti del Biella Festival Musica e Video 2017: Nitrophoska con Vecchia comare, Channel Elia con Cuore Matto; Alberto Gatto con Il bacio, Living Core con Jane, Ambra Pintore con Sa Este, Chiara Ragnini con Un colpo di pistola, Gennaro Vitrone con Oltre il buio.

Anche per questo 19° Biella Festival Autori e Cantautori, gli artisti provengono da tutta Italia: Naim Abid da Genova con il brano Ho visto un riccio; Martino Beaupain da Verona con Il cantautorato è morto; Massimo Bertinieri, in arte Stona, da Capriata d’Orba (AL) con Belladonna; Claudia Cantisani da Latronica (Pz) con L’entusiasta; Valentina Cesetti da Roma con L’altalena; Adolfo Durante da Bozzolo (MN) con Non sono più forte; Francesca Fabris Romana da Roma con Onda di Mare; Claudio Ferrigato da Veronica con L’amore che assomiglia all’amore; Luigi Romagnoli, in arte Relè, da Marino (Rm) con La notte a passo di danza; Sonia Schiavone da Castelnuovo Don Bosco (At) con In viaggio; Nicolò Sergio da Bologna con E che mi dici quando; Caffè Kafka, da Torino con “Settimino”.

