Cantautori per Amatrice, all’Auditorium quattordici musicisti per le vittime del terremoto

Il 28/04/2018 a Roma

Si terrà sabato 28 aprile presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma -Sala Sinopoli- l’evento Cantautori per Amatrice con quattordici cantautori e la partecipazione straordinaria di Alessandro Haber, Phil Palmer e Geoff Westley.

Una serata in compagnia della musica d’autore, con i protagonisti della nuova scena italiana. Come spiega l’organizzatore Fabio Ghignatti, il progetto è nato con un cd, selezionando tra centinaia di artisti, quattordici autori italiani di talento, alcuni dei quali hanno scritto per i grandi della musica italiana.

Gli artisti protagonisti della serata sono Luca Carocci, Alice Clarini, Ilaria D’Amore, Fabrizio Emigli, Piergiorgio Faraglia, Giuseppe Fulcheri, Davide Mottola, Alessandro Pitoni, Simone Presciutti, Erminio Sinni, Federico Sirianni, Davide Trebbi, Carlo Valente e Martina Vinci. Tutti i ricavati sia dell’evento che del disco appositamente prodotto dal titolo “Cantautori per Amatrice” saranno devoluti in beneficenza per finanziare un progetto che sarà deciso direttamente dai cittadini di Amatrice.

Oltre all’esibizione dei ragazzi, la serata prevede la performance del pianista, arrangiatore e produttore discografico britannico Geoff Westley già al fianco di Lucio Battisti, Bee Gees, Claudio Baglioni e molti altri. Westley sarà accompagnato da un altro pilastro della musica internazionale: Phil Palmer, chitarrista inglese che negli anni ha collaborato con le più importanti rock star mondiali come Bob Dylan, Frank Zappa, Dire Straits solo per citarne alcuni. I due presenteranno un versione inedita di “Un Nastro Rosa” di Battisti di cui Geoff è l’ideatore musicale.

Special guest l’attore Alessandro Haber che si esibirà cantando un brano a sorpresa, introducendo poi il finale dove tutti i partecipanti saliranno sul palco per cantare assieme la canzone dal titolo “Un bel finale” tratto dal disco “Cantautori per Amatrice”.

Sabato 28 aprile

Ore 21

Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli)

Viale Pietro de Coubertin, 30 – Roma

Euro 15 (comprensivo del cd)

infoline 0680241281

Pubblicata il 23/04/2018