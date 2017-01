Bauhaus Party spegnerà la sua sesta candelina insieme a Ryan Elliot e Coloppio

Il 05/01/2017 a Bergamo

La crew del Bauhaus Party. Gruppo che Giovedì 5 Gennaio 2017 festeggerà ben 6 anni di serate, eventi e spettacoli in quel di Bergamo. Un compleanno dal sapore speciale e unico, visto che spegneranno queste bellissime e importanti 6 candeline insieme ad una delle figure più influenti del panorama techno europeo e mondiale: Ryan Elliot, che ha prodotto dischi su dischi per etichette del calibro di Ostgut Ton e Spectral Sound. Il dj, che si è esibito nei festival e negli eventi di musica elettronica e da club più importanti a livello europeo, sarà presente al Vibe Music Zone per una serata che si preannuncia epica, vista sia l’occasione del mega-compleanno sia la qualità musicale che verrà messa in scena. A supporto del tutto ci sarà, come al solito, un dj di casa: parliamo dell’ormai famigerato Coloppio, che aprirà le danze e questo settimo compleanno targato Bauhaus Party!

Link evento: https://www.facebook.com/events/1797429617190715/

Pubblicata il 05/01/2017