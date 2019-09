Aureo Orchestra in concerto al CineVillage di Parco Talenti

Il 05/09/2019 a Roma

Giovedì 5 settembre alle ore 20:00 gli Aureo Orchestra portano al Cinevillage (Arena Parco Talenti), per gli appuntamenti di Locarno a Roma, il loro concerto Musiche e storie di Cinema: un viaggio libero e senza confini attraversoil mondo delle colonne sonore, tra canzoni, racconti e aneddoti, brani inediti, temi strumentali, generi e compositori accomunati dal cinema e le sue storie.

Aureo Orchestra è un trio fondato da Marco Testoni, Sabrina Zunnui e Guido Benigni. Un progetto musicale nato all’interno del movimento culturale di cittadinanza attiva Grande come una città, che prende il nome dal Cinema Aureo, una sala storica oggi chiusa del quartiere del Tufello a Roma.

Nel loro vastissimo repertorio si va dai Diari della Motocicletta a Boris Vian, dalle canzoni popolari yiddish agli echi felliniani, da Ryuichi Sakamoto a Nicola Piovani, dal tema di 007 Goldfinger a Iggy Pop arrivando fino al quartiere multietnico di Belleville, alla condizione femminile descritta da Dianne Reeves e infine alle musiche per un film immaginario ispirato a un racconto on the road di Julio Cortazar. Una scelta e un gusto musicale che racconta il sentire, le affinità e il particolarissimo ed eclettico percorso artistico dei tre musicisti.

Sabrina Zunnui, voce

Guido Benigni, chitarre

Marco Testoni, handpan e percussioni

