Arturo Caccavale Live al Teatro Nuovo

Il 04/03/2017 a Napoli

Sabato 4 marzo 2017 ore 21:00 ARTURO CACCAVALE e la sua band in concert al Teatro Nuovo (via Montecalvario n. 16) per la IV data de “Il Nuovo Suona Giovane”, rassegna musicale voluta da Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora. Opening live set jazz e aperitif ore 20:00. Ingresso Euro 10,00. Si consiglia di prenotare con una mail a: botteghino@teatronuovonapoli.it

LA FORMAZIONE: Arturo Caccavale voce, tromba e flicorno

Ivan Ciavarella: chitarra elettrica e acustica

Luciano Lucky Pesce: tastiere, arrangiamenti e direzione artistica

Mario Toscano: batteria

Luciano De Fortuna: percussioni

Daniele De Santo: basso elettrico

Ospiti della serata: Antonio Pirozzi: piano e voce; Carmine Granato: voce; Sally Cangiano: chitarra nylon e voce

Special Guest: Franco Del Prete: batteria

Ancora un altro appuntamento con la buona musica dal vivo, e più precisamente con il penultimo live set della I edizione de “Il Nuovo Suona Giovane”, kermesse ospitata dal Teatro Nuovo e voluta da Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora.

Protagonista è Arturo Caccavale con i suoi strumentisti. Giovane, fresco e talentuoso trombettista, cantante e autore, Caccavale, si è laureato in tromba e canto jazz al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Voce e Tromba dei “Sud Express”, il celebre gruppo di Franco Del Prete, batterista di “Show Man” e “Napoli Centrale”, paroliere di molti artisti del panorama musicale italiano, nonché autore di molti dei testi di “Napoli Centrale”.

Caccavale è anche trombettista e cantante della “TMJB”, direttore d’orchestra Antonio Solimene. La jazz band vanta tanti palchi importanti tra cui, per ricordarne solo alcuni, “Umbria jazz” e “Blue Note” di Milano.

Caccavale si è esibito come cantante per un concerto al Teatro San Carlo di Napoli col maestro Marco Sannini.

Sempre in ambito teatrale, ma in campo più pop, ha lavorato nello spettacolo “Stelle a Meta’” con Sal Da Vinci. Varie le collaborazioni anche con Alessandro Siani.

Come autore si cimenta nella scrittura sin da piccolo. Ha composto brani in napoletano, italiano e in inglese. Ha duettato con Tosca Tiziana Donati con un proprio brano dal titolo “nuje senza e nuje”.

Quello che l’artista partenopeo porta sul palco del Nuovo è un progetto che, oltre a riproporre molti dei successi dei “Sud Express”, presenta pezzi d’autore, inediti che rintracciano la loro ispirazione in un ricco e diversificato background. Nella composizione dei suoi lavori, infatti, Caccavale rivela una frequentazione di generi e artisti differenti, anche di respiro internazionale, strizzando l’occhio tanto alla linea melodica di Stevie Wonder, che alla ritmica coinvolgente e al contempo malinconica di cantanti, autori e chitarristi brasiliani come Gilberto Gil, Jao Bosco e Djavan. Non mancano in questo ventaglio neppure echi e suggestioni di grandi cantautori italiani, come De Gregori, Dalla, Daniele, Bersani e Joe Barbieri, che hanno influito non poco sulla scrittura dei testi, sia in napoletano che in italiano, del giovane creativo. In questo ‘melting pot sonoro’ l’ascolto della musica jazz in generale e lo studio della tromba in particolare hanno avuto un peso notevole per trovare il giusto approccio e il linguaggio più consono a esprimere versatilità ed estro. Chet Baker e Miles Davis sono stati numi tutelari in questo percorso di ricerca musicale, ancora tutto in itinere e di certo non scevro dall’ascendenza esercitata dal patrimonio napoletano classico e contemporaneo.

Ad aprire la serata saranno Martina Striano (voce); Luca Privitera (chitarra); Pietro Scalera (basso).

Prossima data de “Il Nuovo Suona Giovane”: sabato 8 aprile 2017 con Ilaria Graziano e Francesco Forni.

Info e prenotazioni: Teatro Nuovo, via Montecalvario n. 16, Napoli. Phone: 081/4976267

e-mail: botteghino@teatronuovonapoli.it; sito web: www.teatronuovonapoli.it

Pubblicata il 02/03/2017