Any Given Monday è summer session, al via la stagione estiva all’Eden Garden Experience

Torna l’estate, torna il divertimento, torna Any Given Monday con la summer session a partire da lunedì 18 giugno. La stagione estiva del party disco più popoloso della Capitale torna nello stesso luogo, ma in una venue totalmente rinnovata: l’Eden Garden Experience.

Un enorme giardino incantato, un’esperienza unica, immersi nel verde del Parco Naturale della Riserva di Monte Mario tra alberi secolari, piante fatate, aree food, drink e relax. Un vero e proprio polmone verde di 7000 mq nel cuore di Roma con una fantastica vista sullo Stadio Olimpico. Un nuovo concetto di spazio all’ aperto, un’esperienza a 360 gradi immersi nel verde. Il format consolidato di AGM supera il concetto di discoteca e divertimento, proiettando il pubblico in una nuova dimensione eterea, sospesa tra misticismo e realtà che accompagnerà il popolo della notte per tutti i lunedì fino a settembre.

Any Given Monday si discosta, sia esteticamente che concettualmente, dai canoni usuali del divertimento notturno. È un format-party “glocale” che importa elementi esterofili all’avanguardia, personalizzandoli notevolmente, e riadattandoli alla realtà off capitolina. È una festa made at home, spiazzante per la sua diversità, dove l’imperativo non è apparire, ma divertirsi. È un happening, un carnevale perenne, è musica, teatro, danza, arte, moda, video, televisione, avanspettacolo e molto, ma molto di più, del prodotto che si ottiene moltiplicando tutti questi fattori tra di loro. È un posto incantato, fuori dal tempo e dallo spazio, veramente free e open. È un contenitore difficile da descrivere dove c’è tutto e il contrario di tutto, sempre uguale ma in continuo mutamento. Un party dall’animo sensibile, il vestito vintage, l’aspetto kitsch e il cuore naif, con uno sguardo avanguardistico e una straordinaria capacità di prendersi in giro e prendere in giro una città tanto seria come Roma. È controcorrente e retrò, ma sempre contemporaneo e attuale, pieno di vizi e stravaganze.

Per la serata le migliori selezioni indie-electro-rock e Hip-Hop a cura di Discount, Ice, Gabro e Barbetz. AGM show con Gianny’ United Team & Double L diretti da Alice Gentili & Romeo Rodeo,”Writers Wars” a cura di Ivan Fornari, VJ SET a cura di Miyagi e photo shooting show a cura di Fabio Germinario e Carlo Ottaviano.

lunedì 18 giugno

dalle 23 alle 4.30

Eden Garden Experience

Piazzale dello Stadio Olimpico, 5/8 – Roma

Ingresso Euro 5

Infoline 3288640362

