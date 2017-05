Any Given Monday, al via la stagione estiva al Bosco delle Fragole

Dal 05/06/2017 al 06/06/2017 a Roma

Torna l’estate e con la bella stagione non può mancare l’edizione summer del party disco più popoloso della Capitale. Dal 5 giugno per tutti i lunedì fino a settembre compreso, infatti, Any Given Monday si sposta al Bosco delle Fragole per la quarta stagione consentiva.

Le migliori selezioni indie-electro-rock, hip hop e tropical bass firmate dai DJ resident come Mokai e Discount, Hill’s Family, Barbetz, ma, anche tanti ospiti che verranno annunciati durante i prossimi mesi.

Nei suoi oltre 3000 mq, il Bosco delle Fragole è immerso in una delle aree più verdi di Roma, la Riserva Naturalistica di Monte Mario. Una delle location estive più suggestive per ballare sotto le stelle e al fresco degli alberi. Dal cocktail bar alle scenografie, dalle luci alle selezioni musicali nella consueta atmosfera di Any Given Monday.

AGM si discosta, sia esteticamente sia concettualmente, dai canoni usuali del divertimento notturno. È un format-party “glocale” che importa elementi esterofili all’avanguardia, personalizzandoli notevolmente, e riadattandoli alla realtà off capitolina. Una festa made at home, spiazzante per la sua diversità, dove l’imperativo non è apparire, ma, divertirsi. Un happening, un carnevale perenne, è musica, teatro, danza, arte, moda, video, televisione, avanspettacolo e molto, ma molto di più, del prodotto che si ottiene moltiplicando tutti questi fattori tra di loro. È un posto incantato, fuori dal tempo e dallo spazio, veramente free e open. Un contenitore difficile da descrivere dove c’è tutto e il contrario di tutto, sempre uguale ma in continuo mutamento.

AGM show con Gianny United Team & Double L directed by Romeo Rodeo, photo shooting show di

Fabio Germinario e Carlo Ottaviano.

Lunedì 5 giugno

Ore 22

Bosco Delle Fragole

Piazzale dello stadio Olimpico, 8 – Roma

Euro 5 (compreso drink fino all’1.00)

Infoline 3288640362

Pubblicata il 29/05/2017