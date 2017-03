Antonio Onorato e Joe Amoruso al Teatro Summarte

Il 03/03/2017 a Somma Vesuviana

Dopo STEFANO DI BATTISTA, di JAVIER GIROTTO e TONY ESPOSITO, FABRIZIO BOSSO, del grande maestro ENRICO RAVA, e del grande sassofonista MARCO ZURZOLO, Venerdì 3 Marzo ritornerà sul palco del Summarte il grande ANTONIO ONORATO insieme ad un ospite speciale: il pianista JOE AMORUSO. Antonio suonerà col suo trio formato da ANGELO FARIAS al basso e MARIO DE PAOLA alla batteria, alcuni classici del suo repertorio per un risultato di assoluto valore manifestando tutta la sua arte chitarristica, mai fine a se stessa, corroborata da emozioni e feeling a non finire.

Assieme al Trio ci sarà uno special guest di eccezione, il pianista-tastierista Joe Amoruso il cui sodalizio risale al 1999 e da allora hanno sempre continuato a coltivare la loro unione e confronto musicale. Amoruso, pianista e tastierista particolarmente apprezzato e richiesto del panorama discografico italiano e internazionale (è stato produttore artistico per Bocelli, Zucchero, Gragnaniello e Pino Daniele di cui è stato anche pianista) per il suo personalissimo stile musicale armonico, partecipa in vari album di Onorato.

ENOGASTRONOMIA Per ogni evento, sarà presentato ed offerto al pubblico un piatto della tradizione Sommese con sua eccellenza “O Baccalà” preparato dal ristorante “800 Borbonico” di Somma Vesuviana, partner della rassegna.

Teatro Summarte Via Roma, 15 – Somma Vesuviana Ingresso con degustazione 15,00 € Poltrona 12 € Info e prenotazioni: 081 362 9579

Degustazione ore 21:00 Concerto ore 22:15

