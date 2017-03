Il 21/03/2017 a Brescia

Martedì 21 marzo 2017

ANDREA VAN CLEEF ACOUSTIC SOLO

Enotema

Via delle Battaglie, 69

Brescia

Cantante, chitarrista/bassista e songwriter. Negli anni ha calcato palchi più o meno grandi, suonando per un pubblico più o meno grande con band di diversa estrazione, in Italia ed in Europa. La sua produzione discografica si è attestata, ne corso del tempo, verso una riproposizione del concetto di Psichedelia, nelle sue diverse varianti; dal folk psichedelico dei progetti solisti allo stoner e doom-psych delle band dei Van Cleef Continental e Humulus.

Nei suoi set solisti, Andrea propone un repertorio basato sulla sua produzione solista e su alcuni vecchi classici dei VCC, il tutto condito da una serie di cover appartenenti agli ultimi 60 anni di tradizione musicale made in USA.

Discografia essenziale:

Bogartz – Honeymoons in the desert (2002 MooRec/IRD)

Van Cleef Continental – Red Sisters (2009 SteamMachine/casamolloy/Audioglobe)

Andrea Van Cleef – Sundog (2012 – GMP/Audioglobe)

Van Cleef Continental – Cleefhangers EP (2014 Wannaboo)

Van Cleef Continental – Unda Maris (2015 Goddess/Audioglobe)

Humulus – Electric Walrus EP (2016)

Ha suonato/suona con:

Van Cleef Continental, The Bonebreakers, Vic Du Monte’s Persona Non Grata, Humulus.

Dalle 21.00

Ingresso libero

Per informazioni

333 139 7601

Pubblicata il 22/03/2017