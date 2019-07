America, al via il tour italiano della band icona del rock classico che celebra 50 anni di carriera

Il 05/07/2019 a Sesto San Giovanni

AMERICA

IL TOUR ESTIVO NELLE PIÙ PRESTIGIOSE ARENE ITALIANE SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA DATA A LUGLIO AL CARROPONTE

Gli AMERICA aggiungono una nuova tappa al loro tour nelle più prestigiose arene italiane: la band sarà venerdì 5 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone (in fondo all’articolo tutte le date del tour).

Gli America celebreranno i loro 50 anni di carriera anche giovedì 4 luglio ad Asti Musica, domenica 7 luglio al Verona Folk al Teatro Romano di Verona, lunedì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI), martedì 9 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC) e giovedì 11 luglio al Teatro Antico di Taormina. È possibile acquistare i biglietti per tutti gli show sul circuito ufficiale Ticketone.

Icone del rock classico, gli America, con più di quattro milioni di copie vendute, si sono aggiudicati sei certificazioni tra dischi d’oro e di platino con la loro prima collezione, History. La band, vincitrice di un Grammy Awards e con due nomination alle spalle, si è posizionata in modo fisso nella TOP 40 e nelle chart delle radio rock negli anni ’70 con pietre miliari del genere, tra cui Horse With No Name, Sister Golden Hair, I Need You, Ventura Highway, Don’t Cross the River, Tin Man e Lonely People.

Gli America hanno una media di un milione e mezzo di ascoltatori su Spotify, con un picco massimo degli 8 brani più famosi che hanno raggiunto i due milioni di play. Il gruppo continua a essere una band capace di superare ogni confine con la propria musica e i messaggi positivi che lanciano. Abbracciando un arcobaleno di culture, il pubblico degli America è sempre in continua espansione e accanto ai fan della prima generazione si sono aggiunti fan di seconda e di terza generazione, a testimonianza del successo duraturo della band.

4 luglio – Asti Musica 2019 – Asti Biglietti: I Settore € 40,00 + prev. / II Settore € 35,00 + prev. / III Settore € 25,00 + prev. 5 luglio – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI) – NUOVA DATA! Biglietti: Settore A € 50,00 + prev. / Settore B € 40,00 + prev. / Settore C (in piedi) € 30,00 + prev. 7 luglio – Verona Folk @ Teatro Romano – Verona Biglietto: Poltronissima € 65,00 + prev. / Platea Centrale € 57,00 + prev. / Platea € 48,00 + prev. / Gradinata € 35,00 + prev. 8 luglio – Estate Fiesolana @ Teatro Romano – Fiesole (FI) Biglietti: I Settore € 50,00 + prev. / II Settore € 40,00 + prev. / III Settore € 30,00 + prev. 9 luglio – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC) Biglietti: I Settore € 40,00 + prev. / II Settore € 35,00 + prev. / III Settore € 28,00 + prev. 11 luglio – Teatro Antico – Taormina (ME) Biglietti: Parterre € 60,00 + prev. / Tribunetta € 50,00 + prev. / Gradinata numerata € 40,00 + prev. / Gradinata non numerata € 25,00 + prev. Info: www.bpmconcerti.com

Pubblicata il 03/07/2019