All’Arena del Mare arriva Brunori Sas

Brunori Sas

A casa tutto bene Tour

VENERDÌ 7 LUGLIO 2017 ore 21.30

ARENA DEL MARE – SALERNO

UNICA DATA IN CAMPANIA

Dopo lo straordinario successo della prima parte del tour che ha conquistato ben 18 date tutte esaurite nei club più importanti d’Italia, il viaggio musicale di Brunori Sas continua con nuovi appuntamenti live. Venerdì 7 luglio, Dario Brunori ritorna in Campania per un concerto esclusivo, all’Arena del Mare di Salerno.

I nuovi live estivi vedranno uno show rinnovato e ampliato nel repertorio e nell’allestimento. Questi concerti – che si preannunciano come grandi serate di musica, in cui si alterneranno momenti di puro divertimento ad altri più intimi e riflessivi – saranno l’occasione per riascoltare sia i brani storici del cantautore, sia i brani tratti da “A casa tutto bene”, il quarto album di inediti di Brunori Sas, uscito lo scorso 20 gennaio per Picicca dischi, che ha debuttato sul podio della classifica Fimi dei dischi più venduti e che ha anche occupato i primi posti delle classifiche digitali e di streaming.

Anche negli appuntamenti estivi, Brunori sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

Le nuove date di A casa tutto bene Tour Estate 2017 finora confermate sono: 16 giugno a Padova (Sherwood Festival), 30 giugno al Carroponte (Sesto San Giovanni – MI), 2 luglio a Morrovalle – MC (Fool Festival), 4 luglio al Postepay Sound Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle), 7 luglio a Salerno (Arena del Mare), 14 luglio a Sogliano al Rubicone – FC (Sogliano Summer Festival), 19 luglio a Collegno – TO (Flowers Festival), 5 agosto a Lamezia Terme – CZ (Color Fest), 10 agosto a Tindari – ME (Indiegeno Festival), 14 agosto a Santa Cesarea – LE (Cube Festival), 17 agosto a Diamante – CS (Teatro dei Ruderi di Cirella), 22 agosto a Brescia (Festa Radio Onda d’Urto), 23 agosto a Asolo – TV (Ama Music Festival), 30 agosto a Castagnole delle Lanze – AT (Festival Contro), 31 agosto a Prato (Settembre Pratese), 1 settembre a Modena (Arena sul Lago).

Intanto, dallo scoro 28 aprile è in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo, “Lamezia Milano”. In questo brano la tratta aerea che va da Lamezia a Milano viene utilizzata metaforicamente per tracciare lo spaesamento di chi è cresciuto in un piccolo paese di provincia, che conserva ancora oggi aspetti tradizionalisti, e che al contempo vive l’esperienza e il fascino della metropoli, nella quale già si scorge nettamente il mondo che sarà.

I biglietti per il concerto di Salerno, organizzato da Veragency e UfficioK, sono già in vendita sui circuiti TicketOne e Go2, al costo di 20 euro più prevendita.

Per info: tel. 081 7284523 – concerti@veragency.com