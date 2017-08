Il 12/08/2017 a Manduria

Il fascino del jazz nel centro storico di Manduria

“Alessandra Sulpasso Standards Trio” al “Bar dell’Angolo” sabato 12 agosto alle ore 22:00

Un tuffo negli standard jazz, sabato 12 agosto alle ore 22:00, al caratteristico Bar dell’Angolo di Carmelo Massafra (via degli Imperiali, 14 – Manduria) situato nel centro storico manduriano. Alessandra Sulpasso Standards Trio, formazione costituita da Alessandra Sulpasso (voce), Eddy Olivieri (piano) e Francesco Mariella (contrabbasso), proporrà un repertorio improntato su alcuni fra i brani originali più significavi autografati da svariati e leggendari jazzisti. Alessandra Sulpasso è una cantante versatile, dalla vocalità intensa e raffinata, assai espressiva specialmente nelle ballad, con una spiccata attitudine per il latin jazz. Nel corso della sua attività concertistica ha condiviso il palco con numerosi musicisti di statura nazionale e mondiale, tra i quali: Dennis Chambers, Deborah J. Carter, Aaron Spears, Kim Plainfield, Phil Maturano, Luca Alemanno, Eddy Palermo, Massimo Moriconi, Maurizio Dei Lazzaretti, Fabio Zeppetella, Maurizio Rolli, Giuseppe Bassi, Ettore Carucci, Gaetano Partipilo. Profondo conoscitore della tradizione jazzistica, Olivieri è un pianista molto sensibile, dal tocco vellutato. Nell’arco della sua lunga carriera ha avuto l’opportunità di collaborare con diversi jazzisti di fama internazionale, tra cui: Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Jim Porto, Toquinho, Elsa Soares, Billy Higgins, Alfredo Paixao, Earl Palmer, Frank Wilson. Francesco Mariella è un contrabbassista di notevole esperienza, sopraffino, dall’innato senso melodico. Nel suo ricco palmares annovera collaborazioni di prestigio al fianco di musicisti noti in tutto il mondo, come: Steve Grossman, Tony Scott, Eddie Henderson, Eliot Zigmund, Jack Walrath, Mark Sherman, Fred Hanke, Andrea Pozza, Fabio Morgera, Massimo Faraò, solo per citarne alcuni. Il live firmato Alessandra Sulpasso Standards Trio consentirà a tutti gli avventori, jazzofili e non, di trascorre una serata estremamente piacevole, in compagnia di ottima musica.

Sabato 12 agosto ore 22:00

Bar dell’Angolo – Manduria (TA)

