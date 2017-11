Alessandra Sulpasso ed Eddy Olivieri Jazz Duo al Bar dell’Angolo

Il 11/11/2017 a Manduria

San Martino in jazz al “Bar dell’Angolo”

Sabato 11 novembre, ore 22:00, Alessandra Sulpasso ed Eddy Olivieri Jazz Duo in concerto

Un viaggio nei meandri della tradizione jazzistica, attraverso una personale e raffinata reinterpretazione di alcuni celeberrimi standard che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del jazz. Sabato 11 novembre, ore 22:00, al Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria) di Carmelo Massafra, Alessandra Sulpasso (voce) ed Eddy Olivieri (pianoforte) daranno vita a un concerto ad hoc per tutti gli amanti della buona e vera musica. Cantante poliedrica, dal timbro ammantante e dalle spiccate doti comunicative, Alessandra Sulpasso ha calcato il palco al fianco di numerosi jazzisti blasonati a livello nazionale e internazionale, fra cui: Dennis Chambers, Aaron Spears, Deborah J. Carter, Kim Plainfield, Phil Maturano, Eddy Palermo, Fabio Zeppetella, Massimo Moriconi, Luca Alemanno, Maurizio Dei Lazzaretti, Giuseppe Bassi, Ettore Carucci, Gaetano Partipilo, Maurizio Rolli. Olivieri è un pianista enciclopedico, dalla sconfinata esperienza, che brilla per un sopraffino senso melodico. Nel corso della sua attività concertistica ha collaborato con nomi altisonanti del jazz mondiale, tra i quali: Chet Baker, Lee Konitz, Billy Higgins, Toquinho, Elsa Soares, Jim Porto, Steve Grossman, Alfredo Paixao, Frank Wilson, Earl Palmer. Il live firmato Alessandra Sulpasso & Eddy Olivieri Jazz Duo è sinonimo di qualità ed eleganza. Un appuntamento imperdibile, nel segno della cultura e della passione per un’arte eccelsa come la musica.

Sabato 11 novembre ore 22:00

Bar dell’Angolo – Manduria (TA)

Pubblicata il 06/11/2017