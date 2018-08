Alessandra Sulpasso e Fabio Rogoli Duo in concerto al Bar dell’Angolo

Il 11/08/2018 a Manduria

Sabato 11 agosto, ore 22:00, al Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria) di Carmelo Massafra, Alessandra Sulpasso (voce) e Fabio Rogoli (piano) si esibiranno in concerto proponendo un fascinoso repertorio comprendente alcuni intramontabili standard (reinterpretati ad hoc) tratti dal Great American Songbook, unitamente a celebri brani della musica italiana riarrangiati in chiave jazz, nonché storiche composizioni appartenenti alla musica popolare brasiliana. Cantante particolarmente causativa, dal timbro caldo, avvolgente, e dalle spiccati doti interpretative, Alessandra Sulpasso ha condiviso il palco al fianco di svariati musicisti blasonati a livello nazionale e mondiale, fra i quali: Dennis Chambers, Aaron Spears, Deborah J. Carter, Kim Plainfield, Phil Maturano, Eddy Palermo, Fabio Zeppetella, Massimo Moriconi, Luca Alemanno, Gaetano Partipilo, Ettore Carucci, Giuseppe Bassi, Maurizio Rolli. Rogoli è un pianista poliedrico, il cui playing è intriso di inebrianti inflessioni bluesy e finezze armoniche di ottima fattura. Nel corso della sua attività concertistica ha calcato le scene insieme a numerosi jazzisti di notevole caratura, tra cui: John Stowell, Javier Girotto, Robert Bonisolo, Michael Rosen, Robertinho De Paula, Arthur Miles, Gegè Telesforo, Marco Tamburini, Fabrizio Bosso, Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani, Daniele Scannapieco, Alfonso Deidda, Roberto Ottaviano. Il live firmato Alessandra Sulpasso e Fabio Rogoli Duo rappresenta un immaginario viaggio musicale tra Stati Uniti, Italia e Brasile, nel segno della raffinatezza comunicativa e del coinvolgimento emozionale.

Pubblicata il 08/08/2018