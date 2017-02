ALEGRIA !! presenta Live e cura di Maurizio Danesi e Dj set con Roberto Stoppa al Teatro Alberti

Il 04/02/2017 a Desenzano del Garda

Sabato 4 Febbraio 2017

Teatro Alberti

Via Santa Maria, 49

Desenzano del Garda, Brescia

La serata

ALEGRIA !!

presenta

IL FEBBRAIO DEL BUONGUSTAIO

La rassegna delle eccellenze culinarie del territorio

CIBO PER L’UDITO- MUSICA PER IL PALATO

Questa settimana

Valeggio contro Castelgoffredo, la sfida dei migliori tortellini mantovani.

Live e cura di Maurizio Danesi e Dj set con Roberto Stoppa.

Danesi unisce alla dote di un cantante eccezionale, l’intrattenimento di uno show-man e il risultato sono applausi, applausi, applausi.

Il suo repertorio roboante che spazia da Joe Cocker ad Adriano Celentano è irresistibile. Cantante, clarinettista e saxofonista, ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l’orchestra dalla Rai. Al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Cena dalle 20.30

Per informazioni e prenotazioni cena

info@teatroalberti.it

0309121670

3402294389

Ingresso libero

Pubblicata il 02/02/2017