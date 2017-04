Alchemaya di Max Gazze’ al Teatro San Carlo

Il 10/04/2017 a Napoli

Lunedì 10 aprile approda a Napoli, nella prestigiosa location del Teatro San Carlo, Max Gazze’ con la sua opera originale Alchemaya.

Lo spettacolo si articolerà in due tempi: il primo consiste in un’opera originale, scritta dal fratello di Max, Francesco; il secondo vedrà una reinterpretazione dei brani più famosi del repertorio di Max, rivisitati in chiave sintonica, intendendo per tale un misto di suoni elettronici e sinfonici.

Sul palco con Gazze’ la Bohemian Symphony orchestra di Praga.

Dove: Napoli, Teatro San Carlo – Via San Carlo 98 F

Quando: lunedì 10 aprile, ore 21:00

Informazioni e biglietti: 848 002 008

