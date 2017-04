Al via la 3° edizione del Napoli Jazz Fest

Dal 04/05/2017 al 07/05/2017 a Napoli

Riparte da dove aveva lasciato il Napoli Jazz Fest, riparte dal Centro Storico, dalla valorizzazione dei monumenti poco conosciuto del nostro patrimonio artistico, architettonico e culturale, riparte dalla collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura, riparte dal Maggio dei Monumenti, riparte con la buona musica con una forte caratterizzazione al femminile.

Infatti questa 3° edizione è stata anticipata al mese di maggio ( anzichè settembre ), appunto per poter meglio interfacciare, l’offerta di musica di qualità lontana dai soliti circuiti mediatici, e la sempre maggiore richiesta di conoscenza di quei luoghi di particolare pregio architettonico e culturale quali possono essere la Basilica di S. Giovanni Maggiore e il Centro Culturale DOMUS ARS, ( sito nella Chiesa di San Francesco delle Monache ), con i flussi turistici e con la sempre crescente curiosità dei cittadini napoletani che nei prossimi mesi, invaderanno le strade e le piazze del centro storico di Napoli

Anche in questa occasione l’Ass. Cult. New Around Midnight, con questa iniziativa, contribuisce al Restauro dell’Organo Giovanni Galasso del 1890, presente all’interno della Basilica San Giovanni Maggiore.

In particolare il Napoli Jazz Fest si svolgerà a Napoli dal 4 al 7 Maggio secondo il seguente calendario di eventi;

Giovedì 4 Maggio ore 21.00 – Basilica San Giovanni Maggiore

Elisabetta Serio 4et feat Javier Girotto

Posto unico a sedere €. 15,00 + prev.

Venerdì 5 Maggio ore 21.00 – Basilica San Giovanni Maggiore

Chiara Civello – Eclipse Tour 2017

Posto unico a sedere €. 20,00 + prev.

Sabato 6 Maggio ore 21.00 – Basilica San Giovanni Maggiore

MdS BigBand – Studenti Liceo Margherita di Savoia

special guest ; Giulio Martino & Lorenzo Federici

Posto unico a sedere €. 7,00 + prev.

Domenica 7 Maggio ore 21.00 – DOMUS ARS Centro Cultura

Carlo Lomanto & Emilia Zamuner “ a cappella project “

Posto unico a sedere €. 10,00 + prev. – info & prenotazioni 081.3425603

Pubblicata il 05/04/2017