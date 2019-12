Al professore Renzo Cresti il Premio Internazionale Asolapo Italia 2019-2020

Il 07/12/2019 a Venezia

Asolapo Italia ha attribuito il Premio Asolapo Italia 2019-2020 al professor Renzo Cresti per meriti accademici e divulgativi in favore della musica, delle tendenze e dei compositori contemporanei. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 7 dicembre nel corso della giornata di studio sulle tecnologie avanzate per la composizione e l’analisi della musica “Musica Domani” a Fontego dei Turchi nella Sala Congressi del museo di storia naturale “Giancarlo Ligabue” a Venezia.

Al convegno parteciperà il presidente della SIMC e il presidente della Adriaticum, oltre a Achim Bornhoeft, Stéphane Boussuge, Pierre Albert Castanet, Matteo Giommoni, Rossana Dalmonte e lo stesso Cresti.

Il professor Renzo Cresti, dopo la prima presentazione nazionale a Lucca, con il sold – out da 150 persone, è impegnato in questi giorni con le presentazioni del suo nuovo libro “Musica presente, tendenze e compositori di oggi” (edizioni LIM).

Il tour italiano, che durerà fino al 2021, lo poterà in tantissime città, fra le prime: Napoli, 2 dicembre ore 17.30, Progetto Piano; Roma, 3 dicembre ore 19, Mattatoio, a cura di Nuova Consonanza e 5 dicembre ore 18, Conservatorio; Milano, martedì 10 dicembre ore 17 al Museo del Novecento. A inizio anno a Trento, 11 gennaio 2020 ore 16, Conservatorio; Genova, 25 gennaio ore 17.30, Circolo Jazz Il Luisiana; Treviso, 8 febbraio ore 18, Chez Donella; Bergamo, 15 febbraio ore 16, Rassegna Musicale in Sala Piatti; e ancora a L’Aquila, 28 febbraio ore 17, Conservatorio; Piacenza, 12 marzo ore 17, Conservatorio; Avellino, Fermo, Forte dei Marmi, La Spezia, Livorno, ancora a Milano, 9 giugno ore 17, Conservatorio e altre ancora in via di definizione. Davvero un grande successo!

Ulteriori info su www.lim.it

lim@lim.it

www.renzocresti.com

Pubblicata il 04/12/2019