ADAM HAWLEY LIVE A CA’ PIADERA, CHITARRISTA DI J.LO

Il 10/05/2018 a TARZO

ADAM HAWLEY, STRAORDINARIO CHITARRISTA AMERICANO A CA PIADERA

Giovedì 10 maggio 2018, ore 21: secondo appuntamenti a Ca Piadera, per il progetto “Grandi Palchi” con Adam Hawley e Kat Hawley.

Prima di intraprendere una carriera da solista, ADAM HAWLEY era conosciuto anche come un prolifico chitarrista per i big. Tra i crediti ricordiamo Jennifer Lopez, Brian Culbertson, Natalie Cole, Backstreet Boys, Manhattan Transfer, Brian McKnight, Dave Koz e Friends Cruise e American Idol per citarne solo alcuni.

Nel 2015 è stato scelto per unirsi alla nuova etichetta di Maurice White, Kalimba Music. Il suo disco di debutto “Just The Beginning” ha ottenuto numerosi riconoscimenti e ha generato tre hit di successo, risultato senza precedenti per un nuovo artista. Il primo singolo “35th St. Darth Eric Darius” ha avuto la più’ lunga permanenza al numero 1 della classifica Billboard nel 2016.

È stato nominato Debut Artist of the Year da Smooth Jazz News e Jazz Trax. Il suo secondo cd, “Double Vision”, è uscito il 23 marzo e il suo singolo “Can you feel it” è gia’ al primo posto indiscusso delle classifiche americane da ben due settimane.

Il nuovo progetto include performance di Dave Koz, Jeff Lorber, Marcus Anderson, Julian Vaughan e Darren Rahn.

KAT HAWLEY, nativa di Los Angeles cresce esibendosi come cantante teatrale e ballerina in produzioni teatrali professionali come Cinderella e Kiss Me Kate per nominarne solo alcune. Kat e’ attualmente in tournée come cantante per l’artista Adam Hawley. È stata presente sul palco a livello mondiale al Mallorca Jazz Festival, al Seabreeze Jazz Festival, al Napa Jazz Getaway di Brian Culbertson e molti altri ancora.

Inizio concerto ore 21. Ingresso con prima consumazione obbligatoria 8 Euro. Cena disponibile alla carta. Prenotazione altamente consigliata. Per info e prenotazioni: +39 0438 586768 – capiaderaeventi@gmail.com www.capiadera.com – https://www.facebook.com/CaPiadera/

