A Milano scoppia la Jackson Mania

Il 28/05/2018 a Milano

Un grande omaggio al Re del Pop. Il 28 maggio arriva al Teatro Nuovo di Milano Jackson Mania. Un progetto nato nel 2009, formato da musicisti professionisti di grande esperienza e da ballerini professionisti scrupolosamente selezionati, nonché dal giovane e talentuoso Andrea Imparato, vero e proprio impersonator di Michael Jackson che, fin dall’età di quatto anni, si ispira ed emula il Re del Pop. Negli anni Imparato ha perfezionato le sue doti di ballerino e cantante, allenandosi e studiando molte ore al giorno, raggiungendo un livello di perfezione nell’assomigliare al suo “maestro” davvero impressionante ed unico.

Lo spettacolo prevede una struttura scenografica realizzata appositamente per permettere molteplici e rapidissimi cambi d’abito e, al tempo stesso, proiezioni video in sincro durante tutto lo spettacolo.

Per arricchire l’aspetto scenico e coreografico, gli abiti utilizzati dai Jackson Mania sono stati commissionati e realizzati in USA da sarti specializzati nella fedele ed accurata riproduzione dei vestiti originali di Michael Jackson. Vi è inoltre la collaborazione di un esperto in spettacoli pirotecnici certificati, che vanta spettacoli con Jethro Tull, Pooh, Ligabue.

La parte musicale è stata curata da Renato Drogetti, programmatore e arrangiatore di artisti come Bennato, Meneguzzi, Turci, Spagna, Alexia. Le coreografie sono state curate e preparate in ogni singolo aspetto sotto la supervisione di Andrea Imparato.

I Jackson Mania portano in Italia e all’estero uno spettacolo curato in ogni minimo dettaglio, per regalare ai fan momenti di grande emozione ed energia percepibili solo ai concerti di Michael, che purtroppo non si potranno mai più vedere e vivere. Tutto questo fa dei Jackson Mania una tra le top tribute band più richieste al momento.

Pubblicata il 28/05/2018