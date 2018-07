4+4 stagioni, ultimo appuntamento con l’Estate Sforzesca

Il 14/07/2018 a Milano

Da Venezia a Buenos Aires, dal barocco al tango con l’Orchestra Verdi e l’ensemble laBarocca per l’ultimo appuntamento con Estate Sforzesca

Sabato 14 luglio 2018, ore 21

Cortile delle armi – Castello Sforzesco- Milano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Ensemble laBarocca

Violino Luca Santaniello

Violino barocco Gianfranco Ricci

Direttore Ruben Jais

Si chiude in bellezza la partecipazione de laVerdi a Estate Sforzesca, la rassegna organizzata dal Comune di Milano al Castello Sforzesco. Sul palco del Cortile delle armi due formazioni: l’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e l’Ensemble laBarocca, entrambe dirette dal Maestro Ruben Jais, con le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, un classico della musica barocca, e “Las Cuatro Estaciones Porteñas” che Astor Piazzolla compose ispirandosi al capolavoro del veneziano.

Un programma che condurrà il pubblico in un viaggio ideale tra Venezia e Buenos Aires, alternando il concerto barocco ai tangos argentini per un inedito incontro tra due mondi e due culture che in comune hanno passione, diversità di colori e caratteri musicali.

E il confronto, nonostante i 250 anni che separano le due composizioni, è affascinante e armonioso come l’alternarsi delle stagioni e delle due formazioni musicali de laVerdi sul palco.

Programma:

Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni

Astor Piazzolla Las Cuatro Estaciones Porteñas

Pubblicata il 04/07/2018