420, Ensi presenta il party per la «Giornata Mondiale della Marijuana» al Leoncavallo

Il 20/04/2018 a Milano

Al via venerdì 20 aprile allo Spazio Pubblico Autogestito Leoncavallo la prima edizione del 420 Vibes Party, la festa dedicata alla giornata mondiale della marijuana con concerti e DJ set.

Cosa significa 420? Il 20 aprile -da qui il numero 4-20- è conosciuto a livello mondiale come la giornata celebrativa della marijuana. Come riporta Dolce Vita, la rivista più diffusa dedicata all’argomento che è anche partner dell’evento, pare che il mito nasca nel 1971 alla San Rafael High School in California. La leggenda parla di Cinque studenti decisero di darsi appuntamento all’uscita da scuola, alle 4 e 20, per partire alla ricerca di una piantagione abbandonata. L’appuntamento si ripeté di anno in anno, diventando il loro codice segreto che pian piano si diffuse in tutta la scuola e poi in altri stati. Il successo del 420 si consolidò poi grazie al gruppo rock Grateful Dead, che fecero loro il motto ‘Hey, 420’ consacrandolo a livello internazionale.

La serata è organizzata dal rapper Ensi, da sempre in prima linea per difendere e diffondere i principi legati al mondo della cannabis, che si esibirà in concerto assieme ai colleghi Axos, Nerone e Jack The Smoker. Tutti artisti che nei loro rispettivi testi hanno sempre trattato sotto vari punti di vista le tematiche riguardanti l’argomento come la depenalizzazione, il proibizionismo, gli stili di vita alternativi e molto altro.

Durante l’evento saranno consultabili materiali divulgativi e culturali legati al mondo della cannabis, oltre che l’acquisto di prodotti e gadget legati al settore fumatori come accendini, posacenere, cartine, cilum, narghilè, bong e vaporizzatori e semi da collezione.

A inizio serata è prevista anche la proiezione in anteprima del trailer di Canapa Nostra, il primo docu-film italiano che racconterà la storia della coltura e dello sviluppo di questa pianta nel nostro Paese.

Prima e dopo i concerti DJ set Hip-Hop e dancehall a cura di Fritz Da Cat e DJ MadKid. Dal pomeriggio è previsto il pre-party presso Green Town via Rosolino Pilo 14.

Venerdì 20 aprile

Ore 22.30

Leoncavallo

Via Antoine Watteau, 7 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0236510287

Pubblicata il 12/04/2018