♥︎LALA LOVE YOU♥︎ con BIRTHH solo live al Carmen Town

Il 13/04/2017 a Brescia

Giovedi’ 13 aprile 2017

CARMEN TOWN e Lala Booking

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presentano

♥︎LALA LOVE YOU♥︎

con

BIRTHH

solo

live

Una serata per raccogliere fondi per la realizzazione del primo BRESCIA PRIDE che avrà luogo il 17 giugno.

Un banchetto delle CARAMELLE IN PIEDI ITALIA, vi accoglierà con sfiziosi gadget per sostenere l’iniziativa.

Birthh

Rivelazione 2016 con il debut album “Born in the Woods“, disco acclamato sia dalla stampa di settore che dal pubblico.

Recentemente la cantautrice ha preso parte a Demonology HI FI, il nuovo progetto di Max Casacci e Ninja, collaborando infatti al brano Line contenuto nell’album “Inner Vox”: “Birthh è stata una grandissima sorpresa […] è forse quella che porta un più ampio respiro internazionale all’album”. (Max Casacci).

Artista del mese su MTV New Generation con il video di “Queen of Failureland”

“Born in the Woods” è stato riconosciuto da diverse testate di

settore come uno dei migliori album del 2016:

- Migliore live per KeepOn, nella classifica di Dicembre

- Tra gli artisti su cui puntare nel 2017 secondo Rockit

- Migliore live per KeepOn, nella classifica di Dicembre

- Tra i migliori per Outune

- Tra i migliori per SentireAscoltare

- Repubblica.it: “E la sorpresa non può che essere la fiorentina

Alice Bisi, in arte Birthh, per la sensibilità e la pecuiarità del suo

progetto musicale.“.

BIO

Birthh è l’oscuro alter-ego di Alice Bisi, “la coscienza di una diciannovenne che spende la maggior parte del proprio tempo a pensare a eventi apocalittici”. Un personaggio che, per prendere in prestito il titolo di una delle canzoni del disco, si definisce “Queen Of Failureland”, una giovane regina che non trova pace: “I thought love was enough / But truth is love is dead”. Born In The Woods non è solo la voce di questo personaggio, è il suo stesso corpo: con i suoi colpi di cassa a mimare un inquieto battito cardiaco, i respiri affannosi tra i versi, le sue chitarre nauseanti, i suoi cori caldi, quasi tangibili, intrecciati a tappeti sintetici che avvolgono ed entrano nelle vene. Anche le parole di queste canzoni sono colme di riferimenti alla fisicità, alla carne stessa attraverso cui Birthh si racconta: “I’ll be poison in your blood / And I’ll be darkness in your eyes / And I’ll be propane in your lungs” proclama Wraith, mentre Chlorine descrive un avvelenamento da amore: “You’re chlorine in my veins / The blood flooding to my brain”. L’esito in ogni caso è fatale: “Kill my senses now, I don’t mind / if you want death, darling, death you’ll find” (Senses).

Il suono di questo tormento mostra una grande attenzione per i particolari e un gusto per le atmosfere downtempo e ambient. «Ho preferito che i suoni del Wurlitzer e di gran parte delle chitarre avessero un certo timbro lo-fi, a fare da contrasto ai suoni precisi e netti dei beat e degli arpeggiatori. Anche l’organo e l’armonium sono stati inseriti con lo stesso scopo. Mancano quasi del tutto gli elementi della batteria acustica. Abbiamo lavorato molto per aggiungere suoni percussivi presi dalla quotidianità (snap, battiti di mani, acqua, porte che sbattono…) e integrarli dentro ritmi frammentati, a volte disorientanti. In gran parte dei brani non abbiamo usato nemmeno il basso: mi piaceva l’idea di poter fare un disco di musica elettronica senza l’ausilio di questo elemento centrale: per ottenere quella profondità abbiamo optato per delle casse con una frequenza bassissima».

Born In The Woods unisce la sensibilità di una scrittura cantautorale, dalle evidenti radici folk, alle ricercatezze degli arrangiamenti elettronici. Il vero elemento distintivo del disco restano le armonie vocali (artificiali e non), che portano le canzoni a climax dai toni quasi gospel, e fanno parlare l’intensa voce di Birthh direttamente al cuore.

Anche CARMEN TOWN sostiene BRESCIA PRIDE

ingresso libero

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 11/04/2017