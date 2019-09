Di Stefano Dentice

Un flusso di energia continuo, avvolgente e travolgente, figlio di un verace interplay e di un sound poderoso. La quinta serata in programma per la sesta edizione del Francavilla è Jazz di Francavilla Fontana ha offerto un concerto degno di nota firmato “N” Jazz Trio – “Redemption”, formazione costituita da Eugenio Macchia (piano), Camillo Pace (contrabbasso) e Marcello Nisi (batteria). Questo trio, diretto dal batterista, ha proposto un repertorio incardinato su alcuni standard della tradizione jazzistica riletti attraverso arrangiamenti personali e moderni, brani autografati da due leggende come Herbie Hancock e Mulgrew Miller, nonché su qualche composizione originale. Il folto e caloroso pubblico presente al Bar Chopin, accogliente location che ha ospitato il live, ha partecipato con enorme entusiasmo applaudendo fragorosamente i tre musicisti. Eugenio Macchia, talento cristallino del jazz nostrano, ha calamitato l’attenzione degli astanti grazie al suo pianismo torrenziale, vibrante, sovente adornato da ipnotiche incursioni nell’out playing e da intarsi armonici di pregevole fattura, sempre sostenuto da un’eccellente padronanza strumentale. Al suo fianco, il contrabbassista Camillo Pace ha scandito la pulsazione con solidità e senso dello swing, oltre a brillare in determinati soli per eleganza e cantabilità. Marcello Nisi ha trascinato il trio con il suo drumming propulsivo, stimolante e assai dinamico, spesso e volentieri impreziosito da uno spostamento degli accenti volto a creare tensione ritmica. Il concerto griffato “N” Jazz Trio – “Redemption”, dalla marcata connotazione postboppistica, ha certamente lasciato il segno. Una performance in cui i tre jazzisti, attraverso la loro musicalità, personalità, feeling e fervore comunicativo, hanno trasmesso un messaggio artistico sincero e generoso, alimentati da un fuoco vivo che arde nella loro anima.

Francavilla è Jazz

5 settembre 2019

Bar Chopin (Corso Umberto I), Francavilla Fontana

Eugenio Macchia, piano

Camillo Pace, contrabbasso

Marcello Nisi, batteria

Pubblicata il 06/09/2019