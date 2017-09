Di Stefano Dentice

Si è registrato un clamoroso sold out al concerto di chiusura in Largo San Marco, previsto per la quarta edizione del Francavilla è Jazz, firmato Joyce E. Yuille & Jazz Inc, spumeggiante formazione costituita da Joyce E. Yuille (voce), Giacomo Uncini (tromba), Alessandro Fariselli (sax), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Mauro Mussoni (contrabbasso), Fabio Nobile (batteria) e Luca Mattioni (percussioni). Il repertorio presentato dalla band era incardinato su svariate composizioni originali siglate dalla cantante americana congiuntamente ad alcuni standard jazz e a brani assai celebri. Joyce E. Yuille ha conquistato il foltissimo pubblico attraverso le sue pregevoli doti umane e artistiche. La vocalist statunitense, in possesso di una timbrica scura, maliarda, sensuale e riscaldante, ha perennemente interagito con gli astanti rendendoli attivamente participi della performance, invitandoli a battere le mani a tempo su ogni brano e scambiando con loro amene battute. La sua raffinatezza interpretativa ha brillato soprattutto in Georgia On My Mind (Hoagy Carmichael-Stuart Gorrell), intramontabile perla compositiva che ha cantato con un palpabile trasporto emotivo locupletato da un delizioso bluesy mood. I suoi energici e valenti sodali, attraverso una verve comunicativa trascinante e a un sound e un groove sempre presenti, hanno contribuito notevolmente alla perfetta riuscita di un live che ha mandato letteralmente in visibilio gli spettatori, autori di fragorose standing ovation al termine di tutti i brani. Cala, così, il sipario sul Francavilla è Jazz 2017, festival irrefutabilmente degno di nota che, grazie all’eccellente qualità della proposta musicale offerta dal suo direttore artistico Alfredo Iaia, si sta consolidando sempre più come un irrinunciabile punto di riferimento per tutti i fruitori della buona e vera musica.

Francavilla è Jazz

3 settembre 2017

Largo San Marco, Francavilla Fontana

Joyce E. Yuille, voce

Giacomo Uncini, tromba

Alessandro Fariselli, sax

Massimiliano Rocchetta, pianoforte

Mauro Mussoni, contrabbasso

Fabio Nobile, batteria

Luca Mattioni, percussioni

Pubblicata il 05/09/2017