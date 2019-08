CARLA MARCIANO QUARTET

Di Pietro Mazzone

Un contrabbasso in solitudine, una cavata profonda, hadeniana. Suggestione, poesia. E’ l’incipit del terzo brano, il concerto e’ al suo culmine. Aldo Vigorito – e’ suo il remo del nocchiero – sembra voler traghettare la musica oltre un sentiero, indicare un’altura. Arriva una pausa. Poi la leader Carla Marciano al sassofono contralto, Alessandro La Corte per una volta non solo al pianoforte acustico, ma per stavolta ad una tastiera elettrica in funzione orchestrale (capiremo fra pochissimo il perche’) e Gaetano Fasano – va rimarcato: si tratta di uno dei quartetti piu’ longevi e straordinariamente affiatati del jazz italiano – si lanciano nella rilettura tanto impervia quanto entusiasmante di “Vertigo”, la partitura orchestrale che il grande Bernard Herrmann scrisse come colonna sonora del film di Alfred Hitchcok che in Italia conosciamo col titolo “La donna che visse due volte”.

Il quartetto e’ impegnato su un doppio fronte: restituire all’ascoltatore, con devota fedeltà, il turgore, il tenebroso struggimento e s’intende la complessità del magistero sonoro hermanniano – che a sua volta affonda le radici nel wagnerismo, cioe’ nel cuore della musica occidentale - ma al tempo stesso creare spazi improvvisativi originali, creare un’osmosi fra quel mondo sonoro e quello cosi’ potente e identitario che Carla, un vero simbolo del jazz al femminile mondiale, ha costruito in questi anni. A partire da quel “Trane’s groove”, il fulminante debutto discografico del 2002, col quale indicava, fin dal titolo, un legame non di maniera o solo stilistico, ma al contrario viscerale, tellurico, intensamente consapevole, con la grande stagione del jazz afroamericano degli anni Sessanta, con le utopie e la profonda spiritualita’ “ascensionale” di Coltrane.

Dallo scrosciante applauso che ha accolto la conclusione del brano – il concerto, organizzato dalla Regione Campania, concludeva una minirassegna che aveva avuto inizio la sera precedente con il quartetto di Antonio Onorato (ma in una prima diffusione le date erano state invertite!) – si deve concludere che il quartetto ha avuto ragione su entrambi i fronti.

Non c’e’ allora che da attendere, fortunatamente ancora per poco, l’uscita, prevista per il prossimo 6 settembre, del suo nuovo, quinto lavoro discografico “Psychosis – Homage to Bernard Herrmann” che conterra’ questo ed altri brani dedicati a questo compositore.

CARLA MARCIANO QUARTET

Palinuro, Antiquarium, 31 luglio 2019

Carla Marciano, sax contralto

Alessandro La Corte, pianoforte, tastiere

Aldo Vigorito, contrabbasso

Gaetano Fasano, batteria

Pubblicata il 04/08/2019